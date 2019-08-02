Havza'da yaz spor okulları devam ediyor

Havza Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, yaz spor okullarının devam ettiğini bildirdi.

Uzun, Havza Spor Salonunda devam eden Basketbol Yaz Spor Okulunu ziyaret etti.

Yaz spor okulları ve diğer faaliyetler hakkında bilgi veren Uzun, "Yaz spor okulları kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Havza Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde futbol, güreş, tenis, bocce, voleybol ve basketbol branşlarında yaz spor okulları açıldı. Açtığımız spor kursları devam etmekte. Açılan kurslarda amacımız sağlık bir nesil yetiştirmek ve spor yapan kişi sayısını artırmak. Bunun yanı sıra kurslarımıza devam eden ve yetenekli çocuklarımızı keşfedip profesyonel sporcular olmaları yönünde teşvik etmek." diye konuştu.

Uzun, yaz spor okullarında yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: AA