Havza'da yaz Kur'an kursu öğrencileri için spor etkinliği düzenlendi
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Havza'da yaz Kur'an kursu öğrencileri için spor etkinliği düzenlendi

Havza'da yaz Kur'an kursu öğrencileri için spor etkinliği düzenlendi
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Gençlik Merkezi tarafından İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kursuna devam eden çocuklara yönelik spor etkinliği düzenlendi.

Havza Gençlik Merkezi tarafından İlçe Müftülüğü tarafından açılan yaz Kur'an kursuna devam eden çocuklara yönelik spor etkinliği düzenlendi.

Havza Gençlik Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Memduhiye, Değirmenüstü camileri ile Havza Gençlik Merkezi'nde açılan Kur'an kurslarında eğitim alan çocuklar katıldı.

Geleneksel oyunlar oynayan ve spor müsabakalarında karşı karşıya gelen öğrenciler gönüllerince eğlendi.

Etkinliğin ardından öğrencilere Havza Gençlik Merkezi tarafından kahvaltı ikramında bulunuldu.

Havza Gençlik Merkezi Müdürü Mecit Keskin, etkinliğin Havza Müftülüğü tarafından açılan Kur'an kursu öğrencilerinin sosyal gelişime katkı sağlamak amacı düzenlendiğini belirterek, "Kuran ve dini eğitimin yanında çocuklarımızla, sosyal ve fiziksel anlamda da gelişim gösterecekleri bu tarz etkinlikler yapıyoruz. Çocuklarımızın doyasıya eğlendiği bu etnikliklerde onların yüzlerindeki gülüşü görmek bile bizi mutlu etmeye yetiyor. Tüm gençleri Gençlik Merkezi'ne davet ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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