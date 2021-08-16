Havza'da Yaz Futbol Okulları Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği düzenlendi

Havza ilçesinde İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından "Yaz Futbol Okulları Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği" düzenlendi.

Havza ilçesinde İlk Kıvılcım Spor Kulübü tarafından "Yaz Futbol Okulları Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği" düzenlendi.

Havza Şehir Stadı'nda ikincisi düzenlenen futbol şenliğine, İlk Kıvılcım Spor Kulübü'nün yanı sıra Amasya İl Özel İdarespor, Merzifon 2018 Kültürspor ve Suluova Gelişimspor, Gümüşhacıköy Gümüşspor, Ladik Spor ve Mertel Merzifongücü takımlarının yaz futbol okullarında eğitim gören 11-12 yaş arası 170 futbolcu katıldı.

İlk Kıvılcım Spor Kulüp Başkanı Yaşar Karacan, katılımcı kulüplere teşekkür ederek, "Yaz spor okullarının sportif başarısının yanı sıra amacı iyi insanlar yetiştirmek. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz futbol şenliğini geleneksel hale getirmek en büyük arzumuz." dedi.

Şenlikte minik futbolcular, kendi aralarında oynadıkları maçlarla hem eğlendi, hem de yeteneklerini sergiledi.

Müsabakaların sonunda konuşan Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Naci Öztürk, "Çocuklarımızın iyi birey olarak yetişmesi için spor yapmalarının teşvik edilmesi önemli. Futbol şenliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından katılımcı takımlara Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Amasya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Naci Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilcisi Bünyamin Arslan tarafından plaket verildi.

İlk Kıvılcım Spor Kulübü oyuncusu Nehir Sezer ise şenliğe katılan tek kız oyuncu oldu. Sezer'e antrenör Murat Ünsal tarafından hediye verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu