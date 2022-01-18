Havza'da yaralı doğan korumaya alındı
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Samsun'un Havza ilçesinde arazide yaralı halde bulunan doğan korumaya alındı.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde arazide yaralı halde bulunan doğan korumaya alındı.
Ilıca Mahallesi kırsalında vatandaşların yaralı halde bulduğu doğan, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.
Zabıtanın haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı ekibi Havza Belediyesine gelerek yaralı doğanı aldı.
Doğanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.
AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri