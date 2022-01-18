Havza'da yaralı doğan korumaya alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza'da yaralı doğan korumaya alındı

Havza'da yaralı doğan korumaya alındı
AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde arazide yaralı halde bulunan doğan korumaya alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde arazide yaralı halde bulunan doğan korumaya alındı.

Ilıca Mahallesi kırsalında vatandaşların yaralı halde bulduğu doğan, Havza Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne teslim edildi.

Zabıtanın haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı Vezirköprü Hayvan Barınağı ekibi Havza Belediyesine gelerek yaralı doğanı aldı.

Doğanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

Zabıta, Samsun, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title