Havza'da Yağışlar Dereyi Taşma Noktasına Getirdi

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin su seviyesi yükseldi.

Gece saatlerinde başlayan yağmur ile eriyen kar suları, Havza ilçe merkezinden geçen Hacıosman Deresi'nin su seviyesinin yükselmesine neden oldu.

Su seviyesinin tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine Havza Belediyesi ekipleri, Hacıosman Deresi'nde tedbir aldı. Ekipler, derenin getirdiği dal ve benzeri şeylerin köprü ayaklarına takılıp taşmasına neden olmaması için iş makineleriyle çalışma yürüttü.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ilçede 1998 yılında aynı bölgeden gelen yağmur suları nedeniyle sel felaketi yaşadığını belirtti.

Yaşanabilecek olası bir selin önüne geçmek için tedbir aldıklarını belirten İkiz, "Gelen ihbarlar üzerine belediye olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Yağan yağmur ve eriyen kar sularının etkisiyle Hacıosman Deresi'nde su seviyesi yükselmeye başladı. Bu sebepten ötürü sabah saatlerinden itibaren taşma olmaması için ekiplerimiz yoğun uğraş verdi. Özverili çalışmalarından ötürü tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA