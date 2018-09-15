Havza'da Velilere "Okula Uyum" Semineri Verildi

Havza'da birinci sınıf öğrenci velilerine yönelik okula uyum semineri düzenlendi.

Havza Muzaffer Tahmaz Rehberlik ve Araştırma Merkezi ile Samsun Aile Akademisi iş birliğiyle Havza Belediyesi Kültür Merkezinde, çocuğu birinci sınıfa başlayan velilere yönelik okula uyum semineri verildi.

Seminerde, çocuk ve ergen psikiyatristi Muazzez Aydın tarafından okula uyum süreci ve ruhsal sorunlar, hangi durumda psikiyatri kliniğine başvurmak gerektiği konularında bilgi verildi.

Çocuk gelişim uzmanı Ayşegül Özdil de "anne baba tutumunun çocuğun gelişimi üzerine etkileri" konulu sunum yaptı.

Havza Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Ömer Faruk Çakmak da katılımcılara aile içi iletişim konusunda bilgilendirme yaptı.