Havza'da vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim verildi.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim verildi.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç Dr. İlker İlhanlı tarafından bel ve boyun ağırlarının tanımı, bel ve boyun anatomisi, ağrıların oluşma nedenleri, tedavi şekilleri konularında, bel ve boyun fıtığı gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Doç. Dr. İlker İlhanlı, ağrının önemli bir konu olduğunu belirterek, "Ağrı kötü bir şey değildir. Ağrı size bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyalini verir. Ağrı hayatınızı olumsuz etkilemeye başlayana kadar iyidir. Unutmayın, herkes kendi kendisinin hekimidir. Bu ağrıların birçoğuna basit egzersiz ve yapılan hareketlerde dikkatli davranarak kurtulabilirsiniz." dedi.

Amaçlarının vatandaşları bel ve boyun ağrısı konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan İlhanlı, "Boyun ve bel sorunları ile başa çıkmaları konularında halkımıza yardımcı olmak istiyoruz. Diğer bir amacımız ise günlük yaşam ve iş hayatında doğru vücut mekaniklerini kullanmayı öğretmek. Bu şekilde insanlarımızın yaşam kalitelerini artırmak ve tekrar eden ağrıları azaltmak. Derslerimiz anlaşılır olsun diye sınırlı gruplar haklinde yapıyoruz ve periyodik olarak derslerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Sunumun ardından Fizyoterapist Tuba Mızrak tarafından bel ve boyun ağrılarını önleyici ve koruyucu grup egzersizi yapıldı.

Kaynak: AA