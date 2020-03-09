Havza'da vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Havza'da vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim - Haber
Havza, Ağrı, Güncel

Havza'da vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim verildi.

09.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:34
Havza'da vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim verildi.

Havza Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç Dr. İlker İlhanlı tarafından bel ve boyun ağırlarının tanımı, bel ve boyun anatomisi, ağrıların oluşma nedenleri, tedavi şekilleri konularında, bel ve boyun fıtığı gibi konularda katılımcılara bilgiler verildi.

Doç. Dr. İlker İlhanlı, ağrının önemli bir konu olduğunu belirterek, "Ağrı kötü bir şey değildir. Ağrı size bir şeylerin yolunda gitmediğinin sinyalini verir. Ağrı hayatınızı olumsuz etkilemeye başlayana kadar iyidir. Unutmayın, herkes kendi kendisinin hekimidir. Bu ağrıların birçoğuna basit egzersiz ve yapılan hareketlerde dikkatli davranarak kurtulabilirsiniz." dedi.

Amaçlarının vatandaşları bel ve boyun ağrısı konusunda bilinçlendirmek olduğunu vurgulayan İlhanlı, "Boyun ve bel sorunları ile başa çıkmaları konularında halkımıza yardımcı olmak istiyoruz. Diğer bir amacımız ise günlük yaşam ve iş hayatında doğru vücut mekaniklerini kullanmayı öğretmek. Bu şekilde insanlarımızın yaşam kalitelerini artırmak ve tekrar eden ağrıları azaltmak. Derslerimiz anlaşılır olsun diye sınırlı gruplar haklinde yapıyoruz ve periyodik olarak derslerimize devam edeceğiz." diye konuştu.

Sunumun ardından Fizyoterapist Tuba Mızrak tarafından bel ve boyun ağrılarını önleyici ve koruyucu grup egzersizi yapıldı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Haber
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Haber
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Haber
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Haber
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Haber
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Bir Avrupa ülkesinde daha virüs alarmı! Ölü sayısı iki katına yükseldi Haber
Bir Avrupa ülkesinde daha virüs alarmı! Ölü sayısı iki katına yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk James Jeffrey Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Dilek Yaman Acun Ilıcalı Şahan Gökbakar
Spor Falcao Abdullah Avcı İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Havza'da vatandaşlara bel ve boyun ağrılarıyla ilgili eğitim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 18:04:11. #1.14#