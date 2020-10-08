Havza'da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı
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Havza'da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

08.10.2020 19:27 | Son Güncelleme: 08.10.2020 19:31
Havza'da uyuşturucu hapla yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Havza ilçesinde uyuşturucu hapla yakalanan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ikametinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen M.A.'nın evine baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada 224 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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