Havza'da "Usta Eller" Projesi başladı
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Havza'da "Usta Eller" Projesi başladı

19.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:53
Havza'da

Havza Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için Usta Eller Projesi başlatıldı.

Havza Belediyesi tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, mesleki yeterlilik belgesi almak isteyenler için Usta Eller Projesi başlatıldı.

Havza Belediyesi, Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili meslek odalarının işbirliği ile yürütülecek proje kapsamında toplantı düzenlendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen toplantıda proje paydaşları ile yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bir mesleki yeterlilik belgelendirme şirketinin saha sorumlusu Ali Çuhadar, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 143 meslek dalında mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğunu belirterek, "Havza Belediyeniz ile yapacağımız çalışmalar ile ilgili meslek dallarında çalışan vatandaşlarımızın yapılan sınav ve değerlendirme sonucu istenilen belgeyi almasını sağlayacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yapılan çalışma ile ilgili sektörde çalışanların nitelikli ve daha bilinçli bireyler olarak meslek hayatlarına devam edeceklerine değinerek şunları kaydetti:

"Amacımız hem çalışanlarımıza nitelik kazandırmak hem de yapılan işin kalitesini ve iş güvenliğini artırmak. Bu amaç ile meslek odalarımız ile birlikte çalışmalarımıza başladık. Çalıştıkları sektör ile ilgili olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen vatandaşlarımızın 29 Ocak tarihine kadar belediyemiz Beyaz Masası ve ilgili meslek odalarına şahsen müracaat etmeleri gerekli. Havza Belediyesi olarak hayatın her alanında halkımızın hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarımıza katkı veren meslek odalarımıza teşekkür ediyorum."

Toplantıya, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar, Havza Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ömer Büyük ile Havza Madeni İşler Esnaf Odası Başkanı Cesur Şahin katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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