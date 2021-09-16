Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

Havza ilçesinde İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 19 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Havza ilçesinde İşkur'un Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında istihdam edilecek 19 kişi için noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Havza ilçesinde TYP kapsamında temizlik elemanı olarak çalıştırılacak 19 kişinin belirlenmesi için 259 kişi arasından kura çekimi gerçekleştirildi.

Havza Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan kura öncesi İŞKUR yetkilileri tarafından vatandaşlara kura hakkında bilgi verildi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, kurada belirlenenlerin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda hizmet yapacağını belirterek, "Kurada 17 kişi ilçe merkezinde, 2 kişi kırsal mahallelerde olmak üzere 19 temizlikçi belirlenecek." dedi.

Daha sonra Havza 2. Noteri Nur Yılmazlar tarafından kura çekimi yapıldı.

Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mansur Yavaş Tunç Soyer İbrahim Altay Temel Karamollaoğlu
Magazin Eser Yenenler Miralem Pjanic Acun Ilıcalı Göksel Temel Karamollaoğlu
Spor Eser Yenenler
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Şans Oyunları Hulusi Akar Mustafa Varank
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Havza'da TYP kapsamında çalışacaklar kura ile belirlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 14:04:57. #1.11#