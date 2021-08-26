Havza'da Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun 97. yılı kutlandı

Türkiye İş Bankası'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Havza'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye İş Bankası'nın 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Havza'da Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Mehmetçik Meydanı'ndaki anıta çelenk sunma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İş Bankası Havza Şube Müdürü Muharrem Ünlübahçeci, burada yaptığı konuşmada, Atatürk tarafından kurulan İş Bankası'nın 97. kuruluş yıl dönümü kutlamaktan onur duyduklarını söyledi.

Bankalarının ülkenin ekonomik kalkınmasının, sosyal ve kültürel gelişiminin her aşamasına öncülük ettiğini anlatan Ünlübahçeci, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye İş Bankası için belirlediği vizyon doğrultusunda gerekli misyonu 97 yıldır hiç aksatılmadan sürdürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti ve bankamızı kuran güçlü iradenin ortaya koyduğu yüksek hedeflere doğru ilerlemenin onurunu ve gururunu bir kez daha yaşamaktayız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu