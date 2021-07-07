Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 54 ünite kan bağışı alındı
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Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 54 ünite kan bağışı alındı

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 54 ünite kan bağışı alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 54 ünite kan bağışı toplandı.

Havza'da Türk Kızılay tarafından düzenlenen kampanyada 54 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılay tarafından yürütülen Güvenli Kan Temini Projesi kapsamında koronavirüs nedeniyle azalan kan stoklarını tamamlamak ve kan ihtiyacını karşılamak amacıyla Havza'da kan bağışı otobüsüyle bağış kabul edildi.

Kevser Camisi önüne konuşlandırılan otobüste iki gün boyunca 54 ünite kan bağışı alındı.

Kan bağışında bulunanlara Kızılay sodası ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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