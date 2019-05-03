Havza'da Türk Halk Müziği Konseri

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla Türk halk müziği konseri düzenlendi.

Havza Kültür ve Sanat Derneği tarafından Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, koro şefliğini dernek başkanı Koral Yüksel yaptı.

Konserde dernek üyelerinden oluşan Havza Kültür ve Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu, farklı yörelerden eserleri koro ve solo olarak seslendirdi.

Konser sırasında sahnelenen semah gösterisi de beğeni topladı.

Konserin ardından Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Yüksel'e çiçek sundu.

Özdemir, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katkı verdiklerini için derneğe teşekkür etti.

Kaymakam Metin Yılmaz ile Özdemir ve diğer davetlilerce koroya eşlik eden ve çalışmalara katkı veren saz ekibine de plaket verildi.

Konsere İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA