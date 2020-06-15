Havza'da TSO üyelerine ek "nefes" kredisi
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Havza'da TSO üyelerine ek "nefes" kredisi

DenizBank Havza Şubesi Müdürü Mesut Özkurt, TOBB Nefes Kredisi Projesi'nde Havza'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine sağlanan 2 milyon 500 bin lira kaynağa ilaveten 1 milyon liralık ek kaynak sağlandığını açıkladı.

Havza'da TSO üyelerine ek
15.06.2020 14:43 | Son Güncelleme: 15.06.2020 15:00

DenizBank Havza Şubesi Müdürü Mesut Özkurt, TOBB Nefes Kredisi Projesi'nde Havza'da Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine sağlanan 2 milyon 500 bin lira kaynağa ilaveten 1 milyon liralık ek kaynak sağlandığını açıkladı.

Havza TSO'yu ziyaret eden Özkurt, Havza TSO Başkanı Erkan Acar ile bir süre görüştü.

Özkurt, Havza TSO Başkanı Erkan Acar'ın TOBB nezdindeki girişimleri ile 2 milyon 500 bin lira kaynağa ilaveten 1 milyon liralık ek kaynak sağlandığını belirterek, "Bugüne kadar 40 TSO üyesine kaynak sağlamış olduk. İlave 1 milyon lira kaynak da TSO üyelerimizin kullanımına hazır. Havza TSO üyesi KOBİ'lere yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile 100 bin lira kredi kullandırılacak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ay ana para ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Nefes kredisine en son 30 Haziran'a kadar müracaat edilebilecek." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise "TOBB Nefes Kredisi" Projesi kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile DenizBank Havza Şubesi tarafından imzalanan protokol kapsamında sağlanan 2 milyon 500 bin liralık kaynağın hepsinin kullanıldığını söyledi.

Acar, "Esnafımızın nefes almakta zorlandığı bir dönemde gelen bu destek bizler için çok önemli idi. TOBB yapılan görüşmeler neticesinde 1 milyon liralık ek bir kaynak sağladık. Sağlanan bu imkanlardan elimizden geldiği kadar fazla üyemizi faydalandırmak için çalışacağız. Tüm üyelerimize hayırlı uğuru olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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