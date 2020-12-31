Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol
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Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol

31.12.2020 12:01 | Son Güncelleme: 31.12.2020 12:04
Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Halk Bankası Havza Şubesi arasında protokol imzalandı.

Havza TSO Toplantı Salonu'nda imzalanan protokol öncesi Halk Bankası Havza Şubesi Müdürü Adem Arslanoğlu, Havza TSO Başkanı Erkan Acar'a, projenin avantajları hakkında bilgi verdi.

Arslanoğlu, imzalanan protokol kapsamında tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirildiğini, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirdiğini aktardı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm Oda üyelerimizin yararlanabileceği bu proje, alım satımlarında getireceği garanti ve esnek vade sistemi ile iş dünyamızın bir nebze rahatlayacağını ve tedarik zincirinin sürdürülmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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