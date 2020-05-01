Havza'da traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
01.05.2020 19:40 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:40
Samsun'un Havza ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, oğlu yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu sürücü öldü, oğlu yaralandı.
Arazi yolundan Dereköy Göleti'ne giden Halil Yüce'nin (83) kullandığı 55 H 3609 plakalı traktör, Samanlık Sırtı mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada traktörün altında kalan sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti.
Araçta bulunan oğlu Ali Yüce (48) ise yaralandı. Yüce, Havza Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA