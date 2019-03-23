Havza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Havza'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Havza'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Vezirköprü yönüne giden Vehbi Yüksel'in (46) kullandığı 37 HB 210 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara kara yolu Ereli Kavşağı mevkisinde Bilal Babaoğlu idaresindeki 05 LN 540 plaklı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Havza Devlet Hastanesine sevk edildi.
Vehbi Yüksel'in Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA