Havza'da trafik kazası: 1 yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hanife Beşli (25) idaresindeki 55 H 6505 plakalı otomobil, Değirmenüstü Mahallesi Değirmensütü Sokak'ta Fatih Baysal'ın (40) kullandığı 34 DH 4049 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan Aysel Beşli (59), sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.