Havza'da "Tohumdan fidana, fidandan ağaca" etkinliği düzenlendi

Havza'da, Orman Haftası etkinlikleri kapsamında "Tohumdan fidana, fidandan ağaca" etkinliği gerçekleştirildi.

Kavak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Havza, Çakıralan ve Akdoğan Orman İşletme Şeflikleri iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Havza 100. Yıl İlkokulu ve Merkez İlkokulunda öğrencilere karaçam tohumu dağıtıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Kovid-19 salgını nedeniyle bu sene etkinliğg katılımı az ve sınırlı sürede tutmak zorunda kaldıklarını belirterek, "Bu çalışma ile öğrencilerimize çevre bilinci de kazandırmayı hedefliyoruz. Son on yılda dünyada orman varlığını artıran ülke Türkiye. Bu anlamda çocuklarımızın, gençlerimizin, tüm çalışanlarımızın büyük katkısı var. Amacımız çocuklarımıza bu duyarlılığı kazandırmak." dedi.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu ise etkinliğin bu yıl ikincisini düzenlediklerini dile getirerek, "Normalde öğrencilerimiz ile birlikte tohumlarımızı toprakla buluşturacaktık fakat pandemi nedeniyle öğrencilerimize tohumları ve saksıları dağıtacağız, tohumları kendileri dikecekler. Öğrencilerimizin fidana dönüştürdüğü tohumlarımızı inşallah bir dahaki yıl toprakla buluşturacağız." diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere karaçam tohumu ile üzerinde "Geleceğe Nefes" yazılı özel saksılar, Orman Genel Müdürlüğü tarafından kapağında ağaç tohumu olan kalem ve not defteri hediye edildi.

Programa Çakıralan Orman İşletme Şefi Çağlar Kalender ve Akdoğan Orman İşletme Şefi Emin Fırat Özbay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu