Havza'da TMO buğday alımına devam ediyor

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Havza Ajans Amirliği buğday alımına devam ediyor.

TMO Havza Ajans Amiri Yusuf Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofisin randevulu buğday alımlarına devam ettiğini söyledi.

Üreticilerin mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Yılmaz, "Randevu almak isteyen üreticilerimiz internet üzerinden randevu alabildikleri gibi amirliğimize gelmeleri durumunda yardımcı oluyoruz." dedi.

Yılmaz, amirlik olarak 3 ilden 12 ilçeye hizmet verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl Havza'dan 4 bin ton buğday almayı planlamaktayız. Bugüne kadar bin ton kadar alım gerçekleştirdik. TMO olarak çiftçilerimizden Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) belirttikleri kadar buğday alımı gerçekleştiriyoruz. Aldığımız ürünün parasının tamamı 10 gün içinde çiftçimizin hesabına yatırılıyor. Elimizden geldiğince üreticimize yardımcı olmak için çalışmaktayız."

Kaynak: AA