Havza'da tirit sezonu başladı.

Dereköy Mahallesi Muhtarlığı ile bir tirit evi işlemecisi tarafından sezonun başlaması nedeniyle davet verildi.

Davete katılan Belediye Başkanı Murat İkiz, "Tirit denince Samsun'da Havza, Havza'da ise Dereköy akla gelir. Düzenlemiş oldukları tirit gecesi için kendilerine teşekkür ediyorum. Dereköy'de tirit geleneksel yöntemler ile hazırlanmakta ve gelen misafirler tiridin hazırlık aşamalarını görmekte. Tirit sezonumuz esnafımıza ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

İkiz, "Tüm halkımızı Havza'ya bu lezzetti tatmaya davet ediyorum. Havza'ya gelsinler, tiritlerini yesinler, Havza kaplıcalarında şifa bulsunlar." diye konuştu.

Mahalle muhtarı Hazım Cendek ise kaz tiridinin yöresel bir yemek olduğunu belirtti.

Kış aylarında dostların tiridin başında toplandığını anlatan Cendek, "Tiridin asıl özelliği dostluktur, sohbettir. Tiritteki asıl amaç yemek değil. Uzun kış gecelerinde sıcak dost ortamları kurmaktır." ifadesinde bulundu.

İşletme sahibi Mustafa Cendek ise kazları ateş karşısına asarak yaptıkları tiride şimdiden yoğun talep olduğunu söyledi.