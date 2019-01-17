Havza'da Tıbbi ve Endemik Bitkiler Anlatıldı

Havza ilçesinde "Samsun'da Tıbbi ve Endemik Bitkilerin Yetiştirilme Stratejisi ve Ekonomiye Katkıları" konulu sunum gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde düzenlenen sunuma konuşmacı olarak Prof. Dr. Haluk Deda katıldı.

Deda, Türkiye'nin zengin bitki çeşitliliğine sahip olduğunu belirterek, Türkiye'de kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin sayısının 347 olduğunu ifade etti.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin büyük bölümünün doğadan toplandığını söyleyen Deda, doğrudan tüketildiğini, iç pazarda satıldığını veya ihraç edildiğini anlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ise bölge çiftçisinin desteklenmesi için her türlü çalışmanın yapıldığına değinerek, "Amacımız tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği ile ilgili bir birlik kurmak ve daha planlı çalışmalar yapmak." diye konuştu.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Dr. Bülent Turan da Havza'da 309 üreticinin tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projesi yaptığını aktardı.

Turan, "34 milyon 700 bin liralık proje kapsamında Havza'da yatırım yaptık. Bu projelere 16 milyon 900 bin lira hibe verdik. Bu işin altyapısı oluştu. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız. Samsun tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği projeleri bakımında Türkiye'de ilk sırada." ifadesinde bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kalkınma Dairesi Başkanı Eyüp Elmas, yapılan çalışmanın bir kümelenme çalışması olduğunu vurgulayarak, "Biz kırsal kalkınmayı sağlamak adına tüm kurumlarımız ile birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bir telefon kadar yakınız. Yeter ki siz üretin. Samsun Büyükşehir olarak bizler de elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz." dedi.

Sunuma, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürü Zeki Kurt, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, Ladik, Kavak ve Asarcık'tan kurum ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA