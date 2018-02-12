Havza'da "Terör" Konulu Konferans Düzenlendi
Havza ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince lise öğrencilerine yönelik "terör" konulu konferans düzenlendi.
Havza ilçesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince lise öğrencilerine yönelik "terör" konulu konferans düzenlendi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta, öğrencilere, Türkiye'nin terör konusunda neden hedef ülke haline geldiği ve terör örgütleri hakkında bilgi verildi.
Programın son bölümünde, Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Birimi Görevlisi Özkan Cinbek tarafından öğrencilere ayrıca sosyal medya kullanımı ve telefonla dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılar yapıldı.