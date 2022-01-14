Havza'da sporda şiddetin önlenmesi için yapılabilecekler görüşüldü

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun ile Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Havza Emniyet Müdür Vekili Mustafa Balcı'yı ziyaret eden Uzun ile Sağlam, sporda şiddetin önlenmesi ve önüne geçilmesi için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmede, saha içi ve saha dışında alınabilecek tedbirler, sporcu ve öğrencilere verilebilecek eğitimler gibi konular görüşüldü.

Uzun, sporun birleştirici gücü olduğunu belirterek, "Bu birleştirici gücü olumlu kullanmak ve birlik, beraberliğimizi arttırmak için çaba harcamaktayız. Bu bağlamda sporda şiddetin önüne geçmemiz çok önemli. Bu konu sadece adli tedbirler ile çözülecek bir konu değil. Toplumda konu ile ilgili farkındalık uyandırmak için eğitim, spor ve güvenlik güçlerimizin işbirliğinde olmamız gerekli." dedi.

Balcı'ya Havza gençliğine ve sporuna verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Uzun, "Ülkemizin huzur, güvenlik, asayiş ve düzenini sağlamakla görevli olan, milletimizin can ve mal güvenliğinin sağlanması, toplumsal asayişin muhafaza edilmesi için gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan emniyet teşkilatımıza minnettarız." ifadesini kullandı.

Balcı ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Havza Emniyeti olarak toplum güvenliğini ve asayişi sağlaman bizim asli görevimizdir. Bizleri unutmayarak ziyaretimize gelen İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüze teşekkür ederim." diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Uzun, Havza Emniyet Müdürlüğü adına Balcı'ya teşekkür belgesi verdi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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