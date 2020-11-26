Havza'da sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Havza'da sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

26.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:14
Havza'da sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti

Samsun'un Havza ilçesinde bir kişi, sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

Samsun'un Havza ilçesinde bir kişi, sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

Hasan Altınkaynak, eşi ile yolda yürürken Mesut Kuru Caddesi'nde yol kenarında park etmiş bir aracın altına dağılmış halde bir miktar para buldu.

Parayı toplayarak Havza Belediyesi Zabıta Amirliğine giden Altınkaynak, parayı tutanak karşılığında teslim etti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Asgari ücretlinin heyecanla beklediği tarih netleşti! Maaş zammı için ilk raunt başlıyor
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Ölümüyle tüm dünyayı yasa boğan Maradona'nın son sözleri ortaya çıktı
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor
Son seçim anketinde büyük sürpriz! Sadece 4 parti barajı geçebiliyor

Zabıta komiseri Sinan Arslan, Altınkaynak'a teşekkür ederek parayı teslim aldı.

Altınkaynak, yaptığının bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu para birinin ilaç veya faturaları için ayırmış olduğu para olabilir. İnşallah para kısa sürede sahibine ulaşır." dedi.

Zabıta ekipleri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

İlgili Haberler

Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti
Akaryakıt istasyonunda buldukları 25 bin lirayı sahibine teslim etti
Sokağa çıkamayan minik Nisan Nur'un çiçeğini öğretmenine vermesine zabıta yardım etti
Sokağa çıkamayan minik Nisan Nur'un çiçeğini öğretmenine vermesine zabıta yardım etti
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye para cezası
Ankara'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 798 kişiye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Bülent Arınç Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Bülent Ersoy Funda Eryiğit Seren Serengil
Spor Falcao Samatta Deniz Türüç Samet Aybaba Christian Luyindama
Tüm Haberler Kasım Bakan Antalya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Havza'da sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.11.2020 15:20:50. #1.14#
title