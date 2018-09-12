Havza'da Sıvat ve Gölgelik Teslim Töreni

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Tarım Kredileri Kooperatifi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliği ile yürütülen "Mera ve Yaylalarda Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesislerin Kurulması" projesi kapsamında sıvat ve gölgelik teslim töreni gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Samsun'da mera varlığının 146 bin dekar civarında olduğunu, bunun hayvan varlığı ile kıyaslandığında yetersiz kaldığını söyledi.

Yaklaşık 400 bin dekarlık mera varlığına ihtiyaç bulunduğuna işaret eden Kırmacı, bu nedenle kanunlar çerçevesinde hazırlanan projelerle verimli ve rantabıl olması adına sınırlı mera varlıklarında ıslah projeleri yürüttüklerini anlattı.

Mera ve Yaylalarda Otlatmayı Düzenleyici Yapı ve Tesislerin Kurulması Projesi'nin 6 ilçede uygulandığını belirten Kırmacı, şöyle konuştu:

"Proje maliyeti 600 bin lira. Proje kapsamında 300 sıvat dediğimiz suluk temini yaptık. Yine 50 gölgelik tesisi sağladık. Bugün Havza ilçemizde 27 mahallemizde kullanılmak üzere 75 suluğu muhtarlarımıza teslim edeceğiz. Ayrıca 18 gölgelik tesisinin montajı, belirlenen meralara tarafımızdan yapılacak. Projemize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Projenin hazırlanması ve uygulanmasında büyük emeği olan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık Akgül'e de ayrıca teşekkür ediyorum."

Konuşmanın ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve Kırmacı ile diğer davetliler tarafından suluklar, mahalle muhtarlarına teslim edildi.

Törene, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Bekir Ay, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Namık Akgül, Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç ile davetliler katıldı.