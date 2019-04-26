Havza'da Şiir Dinletisi

Havza'da, Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının ve Havza'ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla şiir dinletisi düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde 25 Mayıs Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen şiir dinletisine Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkan Vekili Bülent Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Şiir dinletisinde ünlü şairlerin şiirleri, okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından seslendirildi.

Kaynak: AA