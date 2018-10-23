Havza'da "Sıfır Atık Projesi" Toplantısı

Samsun'un Havza ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" ile ilgili toplantı yapıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda çevre mühendisleri Şerife Araz ve Kadriye Yayla tarafında katılımcılara birer sunum yaptı.

Toplantıda sıfır atık nedir, projenin doğuşu, proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığında sıfır atık yönetimi sisteminin uygulanması, eylem planı, uygulama rehberi ve ilgili materyallerinin hazırlanması hakkında konular işlendi.

Toplantıya İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Belediye Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt ile ilçede görev yapan kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.