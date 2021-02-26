Havza'da SİBERAY tanıtımı yapıldı
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Havza'da SİBERAY tanıtımı yapıldı

26.02.2021 11:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 11:19
Havza'da SİBERAY tanıtımı yapıldı

Havza'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan SİBERAY programı tanıtımı gerçekleştirildi.

Havza'da, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hizmete alınan SİBERAY programı tanıtımı gerçekleştirildi.

Havza Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Birimince, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından siber suçların gerçekleşmeden önlenmesi, maddi ve manevi zararın en aza indirgenmesi amacıyla hazırlanan SİBERAY projesinin tanıtımı yapıldı.

Siber zorbalık, telefon ve teknoloji bağımlılığı, dijital oyun bağımlılığı, güvenli şifre oluşturulması gibi konularda hazırlanan afişler ve broşürler, kamu kurum ve kuruluşlarının girişleri ile resmi ve özel banka girişleri, market, bankamatikler, taksi durağı ve ekmek fırını gibi halkın yoğun olarak kullandığı yerlere asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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