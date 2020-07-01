Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği Havza Küçük Sanayi Sitesinde yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ile tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Havza Küçük Sanayi Sitesinde yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ile tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi esnafı, havaların ısınması ve yaklaşan hasat mevsimiyle son 10 günde artan işlerden memnun.

Biçerbağlar, biçerdöver, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanların tamiratını yapan esnaf, hasat mevsiminin yaklaşmasıyla işlerinin artış gösterdiğini belirtti.

Havza Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hasat mevsimine hazırlıklı girmek isteyen çiftçilerin sanayiye geldiğini dile getirerek, "Bu yıl hareketlilik biraz geç başladı. Geçen aylara göre işlerimizde artış yaşanmakta. Sanayide hemen her iş yerinde faaliyetler hızlandı. Her geçen yıl sanayiye gelen iş azalıyor. Bunun nedenlerinden biri çiftçilerin artık biçer veya biçerbağlarla değil, biçerdöver ile hasada yönelmesi." dedi.

Şahin, pandemi tedbirleri kapsamında gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Belediyemiz tarafından sanayi sitelerimiz dezenfekte edildi. Sanayi sitelerine gelen halkımızdan ricamız, maske takmaları ve mümkün olduğunca sosyal mesafe kuralına uymaları." diye konuştu.

Kaynak: AA