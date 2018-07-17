Havza'da Sağanak Etkili Oldu

Samsun'un Havza ilçesinde sağanak etkili oldu.

İlçe merkezinde yaklaşık 40 dakika aralıksız süren sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sağanakla birlikte etkili olan rüzgar, ağaç ve trafik levhalarının yıkılmasına neden oldu.

Belediye ekipleri, İcadiye ve Yeni mahallelerinde su ve çamur birikintilerini temizlemek için çalışma başlattı.

Vezirköprü Havza karayolunda biriken çamur ise iş makineleri ile temizlendi.

Çalışmaları takip eden Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, ani bastıran sağanağın etkili olduğunu ifade ederek, "İlçe merkezimizde yağış nedeni ile yollarımızda su ve çamur birikintileri oluştu. Ekiplerimiz aralıksız olarak çalışmalarına devam ediyor. Belediye olarak halkımıza hizmet ve yardım etmek için tüm birimlerimiz ile hazırız. Hasar tespit çalışmalarımıza da biran evvel başlayacağız." diye konuştu.