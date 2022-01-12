Havza'da Recep Demirkaynak stand-up gösterisi sunuldu

HAVZA, SAMSUN (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği tarafından Havza Belediyesi ile Havza Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü iş birliğinde Recep Demirkaynak stand-up gösterisi gerçekleştirildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezinde öğrencilere yönelik "Kim olduğunuzu biliyor musunuz?" temalı tek kişilik gösterisiyle Recep Demirkaynak sahne aldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, göskeri öncesi yaptığı konuşmada, Havza Belediyesi olarak gençlere yönelik her programa destek olacaklarını belirterek, "Ülkemizin birlik ve beraberliğine katkı sunan, gençlerimizin değerine değer katacak her hareketin destekçisiyiz. Yarınımızın teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmesi birim en büyük sorumluluğumuz." dedi.

Daha sonra Demirkaynak gösterisinde, Türk insanının sahip olduğu insani değerleri mizahi bir dille anlattı.

Gösterinin ardından Havza Kaymakamı Cengiz Nayman ve Başkan Özdemir, Demirkaynak'a çeşitli hediyeler verdi.

Gösteriyi Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile öğrenciler izledi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri

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