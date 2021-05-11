Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı

Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, bayram öncesi ve sonrası için zabıta ve temizlik işleri müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını söyledi.

Belediye olarak halkın evde rahat bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hazırlıklar kapsamında ilçe genelinde parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendiğini ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Son günlerini yaşadığımız mübarek ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Bu sene daha dün dediğimiz bayramlar için eski bayramlar demenin hüznü var içimizde. İnşallah en kısa sürede bu belayı başımızdan def eder yine kucaklaşarak bayramlaştığımız bayramlara hep birlikte ulaşırız. Bunun için bu bayram evde kalalım. Bayram boyunca tedbirler kapsamında belirtilen haller dışında sokağa çıkmayalım. Havzalı hemşehrilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
İçişleri Bakanlığı: Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Eda Ece Pınar Altuğ Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Samet Aybaba Mete Kalkavan Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 15:07:47. #1.14#

title