Havza'da Ramazan Bayramı arifesinde mezarlıklarda Kur'an okutuldu Samsun'un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlıklarda Kur'an okutuldu.

Samsun'un Havza ilçesinde Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle mezarlıklarda Kur'an okutuldu.

Havza Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boş kalan kabristanda Kur'an-ı Kerim ve dualar okuttu.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, hem Ramazan Bayramı hem de sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gerekli tedbirlerin alındığını belirterek, "Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevlerinin başında olacak. Bu yıl birbirimize misafir olmadan ve sarılmadan bir bayram yaşayacağız. Ama inşallah önümüzdeki yıl büyüklerimizin ellerini öpeceğimiz ve sarılarak birlik ve beraberliğimizi göstereceğimiz bayramları tekrar göreceğiz. Bu vesile ile tüm İslam aleminin, ülkemizin ve Havzalı hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım." dedi.

Kaynak: AA