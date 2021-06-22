Havza'da polis evden hırsızlıklara ve yankesiciliğe karşı uyardı
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Havza'da polis evden hırsızlıklara ve yankesiciliğe karşı uyardı

Havza'da polis evden hırsızlıklara ve yankesiciliğe karşı uyardı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda vatandaşlar, evden hırsızlığa ve yankesiciliğe karşı bilgilendirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince halkın yoğun olarak kullandığı alanlarda vatandaşlar, evden hırsızlığa ve yankesiciliğe karşı bilgilendirildi.

Polis ekipleri, Kevser Parkı ve çevresinde hırsızlık ve yankesicilik olaylarına karşı alınabilecek emniyet tedbirleri hakkında vatandaşlara bilgilendirme yaptı.

Vatandaşlara sürekli ceplerini ve çantalarını kontrol etmeleri, özellikle kadınların çantalarını önlerinde, görebileceği ve hissedebileceği noktada bulundurarak pazar arabası veya bebek arabasına asmamalarını öneren polis, kaçıncı katta ya da hangi konumda olursa olsun her ev ve iş yerinin hırsızların hedefi olabileceği uyarısında bulundu.

Evlerde sadece dış kapının değil, varsa balkon ve teras kapılarının da sağlamlıkları ve içeriden kilitlenebilir olmasının önem taşıdığını aktaran polis, "Dış kapının her zaman kilitli olduğundan emin olunması, kapıda zincir ve emniyet kilidi bulundurulması gerekir. Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik ve su saati gibi akla gelebilecek yerlerde saklamayın. Ev civarında dolaşan şüpheli kişiler görüldüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi hattına hemen bilgi verilmesi önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Havza'da polis evden hırsızlıklara ve yankesiciliğe karşı uyardı
Havza'da polis evden hırsızlıklara ve yankesiciliğe karşı uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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