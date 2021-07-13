Havza'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
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Havza'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Havza'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce başlatılan "Geleceğini Suda Bırakma Projesi" kapsamında boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Büro Amirliği görevlileri, Samsun Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce başlatılan "Geleceğini Suda Bırakma Projesi" kapsamında boğulma olaylarına karşı vatandaşları broşür dağıtarak uyardı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü TDP Büro Amirliği görevlilerince, havaların sıcak geçmesiyle boğulma vakalarının artması üzerine vatandaşlara yönelik uyarılarda bulunuldu.

Vatandaşlara alınabilecek tedbirler, dikkat edilmesi gereken hususlar ve boğulma tehlikesi anında yapılması gerekenler hakkında uyarıların bulunduğu broşürler dağıtıldı.

Ayrıca çalışma kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının girişleri ile ATM, çay ocağı gibi vatandaşların sıklıkla kullandığı yerlere, üzerinde "Sevdiklerinizi Gözü Yaşlı Bırakmayın" yazılı afişler asıldı.

Havza'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Havza'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı
Havza'da polis boğulma olaylarına karşı vatandaşları uyardı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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