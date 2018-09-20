Havza'da Patates Hasadı Tarla Günü Düzenlendi

Samsun'un Havza ilçesinde patates hasadı tarla günü düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 1900'lü yıllardan bu yana patates ekimi yapılan Yenice Mahallesi kırsalında düzenlenen tarla gününde kışlık patates hasadı yapıldı.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından ekim alanını ve verimliliği artırmak amacı ile yürütülen proje kapsamında düzenlenen tarla gününde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, bu tür projelere finansman bulmanın zor olduğunu söyledi.

Kırmacı, "İyi proje oluşturursanız finansmanı da rahat buluyorsunuz. Bu anlamda bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Özellikle Samsun Büyükşehir Belediyemize ayrıca teşekkür ederim." diye konuştu.

Niğde ve Kayseri bölgelerinde patates kanser hastalığı nedeni ile büyük alanda ekim alanı kısıtlamasına gidildiğini ifade eden Kırmacı, şunları dile getirdi:

"Bu alanlarda patates kanser nedeniyle 25 yıla varan bir kısıtlama var. Vurgulamak istediğim şey Samsun patates kanserine karşı ari bir bölge. İlimizde ve bölgemizde bu hastalık yok. Bu temiz ve ari alanların değerlendirilmesi gerektiğini düşünerek böyle bir çalışma yaptık. Bu projede 23 üreticiye 21 ton tohumluk dağıtımı Samsun Büyükşehir Belediyemizin finansı ile toplam 70 dekar alanda 60 bin lira bütçe kullanılarak üretim gerçekleştirdik."

Son yıllarda Samsun'da patates üretiminde düşüş yaşandığını belirten Kırmacı, şunları kaydetti:

"Bunun da temel sebepleri fiyat istikrarsızlığı, tohumluk temininde zorluk çekilmesi. Kaliteli ve sertifikalı tohumluk kullanılmadığından verim düşüklüğü yaşanmakta. Yapılan çalışma ile dönümde 2 - 2.5 tonlarda olan verimi, yöre ortalamasını, iyi bakım ve çeşitler ile 4 - 5 tonların üzerine çıkardık. Bu çalışma üreticilerin para kazanabileceği yol ve yöntemlerin kendilerine duyurulmasına yönelik bir çalışmadır. Destek veren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı ise, projenin olumlu sonuçlar verdiğini vurguladı.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de, bu tür çalışmaların göçün durması adına önemli olduğuna işaret etti.

Konuşmaların ardından patates hasadı gerçekleştirildi ve haşlanan yeni hasat patateslerden katılımcılara ikram edildi.