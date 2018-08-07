Havza'da Parke Yol Çalışmaları

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, Kayabaşı Mahallesi'ni ziyaret etti.

Muhtardan, mahallenin talepleri hakkında bilgi alan İkiz, yolda incelemede bulundu.

Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan tarihi Kurt Köprü'nün yöre turizmi açısından büyük önem taşıdığını belirten İkiz, "Kurt Köprü'nün turizme kazandırılması amacı ile yol çalışmaları önümüzdeki yıl başlayacak. Buraya yaklaşık 12 kilometrelik yol yapımı devam ediyor. Havza Belediyesi olarak bizler de mahalle içinde bulunan yol ağını parke yapmaktayız ve kısa süre içinde çalışmalarımız sona erecek. Şu an ekiplerimiz Çakırlar, Kocaoğlu ve Sivrikese mahallelerinde çalışmalarına devam etmekte." dedi.

Kayabaşı Mahallesi Muhtarı Bekir Erden ise yol çalışmaları ve yapılan hizmetlerden ötürü memnuniyetini dile getirerek, "Yollarımız yapılıyor. Mahallemize oyun parkı yapıldı ve düzenli olarak mahallemizden çöpler alınmakta. Çalışmalarından dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine mahalle sakinleri ve şahsım adına teşekkür ederim." dedi.

Mahalle sakinleri ile sohbet eden İkiz, genel seçimlerde verdikleri destek için teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Biz gücünü halkından alan bir davanın neferleriyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği yolda millete hizmet için gecesini gündüzüne katan bir ekibiz. Vatandaşlarımız 16 yıldan bu yana olduğu gibi bizlere yeniden güvendi. Demokrasi zaferine yeni birisini ekledi. Bizler her fırsatta vatandaşlarımızla bir arada olmayı, hasbihal etmeyi, onların dertleri ile dertlenmeyi kendimize görev bildik. Sizler, vermiş olduğunuz destekle ülkemizi geleceğe taşıyacak, daha güçlü bir Türkiye'nin yolunu açtınız. Sizlere partim ve şahsım adına teşekkür ederim."