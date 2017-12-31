Havza'da Otomobil Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinden park halindeki aracı çaldığı iddia edilen şüpheli Havza'da yakalandı.



Çarşamba Dr. Ata Giritli Caddesinde bir marketten alışveriş yapmak için 55 RS 510 plakalı otomobilini park eden kişi, market çıkışında aracının yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi.



Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda hırsızlık şüphelisi olarak belirlenen E.Ş, Havza ilçesinde yakalandı.



Gözaltına alınan şüpheli, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.