Havza'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Havza'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.

16.08.2019 17:06
Havza'da otomobil devrildi: 6 yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Vezirköprü'den Samsun İstikametine gelen Bünyamin Pozoğlu (27) idaresindeki 57 KC 241 plakalı otomobil, Havza ilçe kavşağında devrildi.
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Fatma (28), Şeyma Ebrar (2) ve 6 aylık Yunus Emre Pozoğlu ile Mehmet (52) ve Fatma Çıplak (48) yaralandı.
Yaralılar Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Havza'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Kaynak: AA
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