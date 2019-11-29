Havza'da "Olanı götür olmayanı getir" mağazası açıldı

29.11.2019 14:38 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:54

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, "Olanı götür olmayanı getir" projesi kapsamında mağaza açılışı yapıldı.

Okulun öğretmenleri tarafından kıyafet ihtiyacı bulunan öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan mağaza, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından açıldı.

Öğrencilerin istedikleri kıyafetleri deneyerek alabilecekleri mağaza ve proje hakkında bilgi veren proje koordinatörü ve okulun felsefe öğretmeni Kadriye Yurdakul, sadece kendi okullarındakilere değil, ilçe genelinde öğrenim gören tüm ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Belirli günlerde kırsal mahallelerden öğrencilerin alınarak okula getirilip giydirileceğini belirten Yurdakul, proje ile öğrencilerin paylaşmanın güzelliğini daha iyi anlayabileceklerini kaydetti.

Okul müdürü Mehmet Akif Bilen ise okuldaki mağazanın yıl boyu açık kalacağını dile getirerek, "Bu projede amacımız dayanışma, paylaşma ve yardımlaşma gibi değerlerimizi öğrencilerimize aşılamak. İhtiyaç sahibi olan herkese kıyafet imkanı sunacak bu güzel ve örnek proje için öğretmenlerine ve emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA