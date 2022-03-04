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Havza'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi

AA, Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi

2022 yılı Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Havza'da eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

HAVZA, SAMSUN (AA) - 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Havza'da eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat öncesi akıllı tahtalardan öğrencilere, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakları anlatan film izletildi.

Tatbikata katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, tahliye tatbikatının hem öğrenciler hem de öğretmen ve idarecilerin kendilerini bu konuda hazırlamaları için önem taşıdığını belirterek, eğitim ve tatbikatların afet farkındalık bilincini artıracağını söyledi.

Ardından verilen deprem alarmıyla Sağlam ile okul müdürü Hilmi Alparslan ve öğrenciler, "çök, tutun, kapan" uygulamasını gerçekleştirdikten sonra alarmın sona ermesiyle okul binasını tahliye etti.

Tatbikatta derslik ve diğer alanların planlı şekilde boşaltılması, önceden belirlenen toplanma alanlarında izdihama yol açılmadan toplanılması sağlandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Anadolu Lisesi, Deprem Haftası, Tatbikat, Havza, Güncel, Haberler

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