Havza'da okullara atık maske ve eldiven kutuları dağıtıldı
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Havza'da okullara atık maske ve eldiven kutuları dağıtıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak okullara Belediye tarafından, atık maske ve eldiven kutuları dağıtıldı.

Havza'da okullara atık maske ve eldiven kutuları dağıtıldı
19.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 16:52

Samsun'un Havza ilçesinde Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı yapılacak okullara Belediye tarafından, atık maske ve eldiven kutuları dağıtıldı.

Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt tarafından dağıtımı gerçekleştirilen atık maske ve eldiven kutuları, sınav sonunda Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanarak imha edilecek.

Belediye tarafından yarın sınav yapılacak binaların bahçelerinde de temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sınava girecek öğrencilerin sağlığını korumak adına gerekli her türlü çalışmanın yapıldığını vurgulayarak, "Öğrencilerimizin güven içinde sınava girmesi için gerek Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekse Belediyemiz olarak gerekli tüm tedbirleri aldık. Sınav bina ve salonları dezenfekte edilirken, okul bahçelerinde de temizlik yapıldı. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin kullandığı maske ve eldivenlerin toplanabilmesi için okul binalarımıza atık maske ve eldiven kutuları dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

Özdemir, sınava girecek tüm öğrencilere başarı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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