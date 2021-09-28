Havza'da okul servis araç sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza'da okul servis sürücüleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi.

Yeni eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle Havza İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı iş birliğinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullara taşımalı ve özel olarak öğrenci taşıyan firma sahiplerine, sürücülerine ve özel öğrenci taşımacılığı yapan sürücülerle rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimi yapıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Turan Demir, eğitimlerle daha güvenli eğitim sezonu geçirmenin amaçlandığını belirterek, "Tüm gayemiz, aileleri tarafından bizlere emanet edilen çocuklarımızın rahatı ve güvenliği. Öğrenci servislerimize yönelik denetimlerimiz yıl içinde de devam edecek." dedi.

Konuşmanın ardından Trafik Jandarma Başçavuş Şükrü Önal ve eğitmen polis memuru Osman Özmen tarafından katılımcılara taşımacılıkta kullanılacak araçlarının özellikleri, bulundurulması gereken evraklar, Karayolları Trafik Kanunu, okul servis araçları hizmet yönetmeliği, öğrencileri taşıma güvenliği, çocukların trafik güvenliğini artıcı önlemler, şoförlerin ve rehber personelin uyması gereken trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Eğitime Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat da katıldı.