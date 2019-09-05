05.09.2019 14:32

Havza'da, "Okul sanayi iş birliği protokolü" imzalandı.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda düzenlenen imza töreninde, mesleki eğitimi önemsediklerini belirtti.

İlçede mesleki beceri testinin uygulandığını ve olumlu sonuçlar alındığını dile getiren Yılmaz, "Uygulamamız birçok il ve ilçeye örnek teşkil etmekte. İlçemiz adına çok önemli bir protokol imzalanmıştır, hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise eğitime her türlü desteği verdiklerini vurgulayarak, "Mesleki eğitim alanında imzalanan protokol ile öğrencilerimiz daha sağlam bir altyapıya sahip olacaklar. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ise okul sanayi iş birliği protokolünün önemli olduğuna dikkati çekerek, "İlçemize, bölgemize, meslek liselerinde eğitim gören öğrencilere, ailelerine maksimum fayda sağlayacak ve istihdam hususunda kaliteli bireyler yetişmesinin önünü açacaktır. Sanayinin öğrenci yetiştirme konusunda destek olması, okulların sanayinin hızına ayak uydurabilmesi problemi çözüme kavuşacak. İnşallah Havza Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak sanayi kuruluşları ile bu örnek protokolü hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Silverline Endüstri ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Alış ise mesleki eğitimin önemine değinerek, "Bilgi ve ekonomi endüstri arasındaki yakın ilişkinin geliştirilmesi gerekir. Üretim olmadan kalkınma, gelişme, zenginleşme olmaz. Sonuç olarak tek başına bilgi ve kalkınmışlık seviyesini artırmanın mümkün olmadığı gibi bilgisiz bir teknoloji ve sanayinin ilerlemesi de mümkün olmayacaktır." diye konuştu.

Konuşmaları ardından protokol Kaymakam Yılmaz, Özdemir, Alış, Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve Havza Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Bilen arasında imzalandı.

Protokol kapsamında Havza Mesleki Teknik Anadolu Lisesi makine teknolojileri ile elektrik ve elektronik alanı öğrencileri, ayda iki defa staj ve işbaşı eğitimlerini işletmede alacak. Mezun öğrenciler de işletmede çalışabilecek.

Ayrıca işletme tarafından okul öğretmen ve öğrencilerine gelişen sanayi ve teknoloji ile girişimcilik alanında eğitim programları düzenlenecek. Yine işletme tarafından okul atölyelerine teknik destek verilecek.

Kaynak: AA