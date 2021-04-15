Havza'dan kısa kısa
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Havza'dan kısa kısa

Havza'dan kısa kısa
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Yaşam

Havza Belediyesi tarafından trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

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Havza Belediyesi tarafından trafikte farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Uygulamayla Vezirköprü Caddesi'nde Merkez İlkokulu önünde, Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'nde Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu önünde ve Mithat Paşa Caddesi'nde Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi önünde bulunan yaya geçitlerine 3 boyutlu görünüm kazandırıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, sürücülerin yayalara yönelik dikkatlerini artırmak, yayaların trafikte öncelik kazanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamanın sonuçları doğrultusunda başka yerlere de yapılmasının planlandığını söyledi.

Yaya güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özdemir, "İçişleri Bakanlığımız tarafından 2019 yılından bu yana sürdürülen 'Trafikte yaya önceliği' kampanyası kapsamında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Uygulamayla vatandaşlarımız yaya geçitlerinden daha güvenli ve sağlıklı şekilde geçiş yapabilecek." dedi.

Karayolları 7. Bölge Müdürü Silov'dan Havza'da inceleme

Karayolları 7. Bölge Müdürü Rifat Silov, Havza'da incelemelerde bulundu.

Silov, Bölge Müdür Yardımcısı Emine Balaban ve teknik personelle Havza'da daha önce gündeme gelen talepleri değerlendirmek için inceleme gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan ve Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ile bir araya gelen Silov, Havza Organize Sanayi Bölgesi bağlantı yolunu, Samsun-Vezirköprü kara yolu Havza geçidine kavşak ve Havza-Bafra kara yolu Çakıralan kavşağındaki talepleri inceledi.

Özdemir, yapılacak kavşak çalışmalarının vatandaşların can mal ve güvenliği için önem arz ettiğini vurgulayarak, "Havza OSB'de üretim başladı. Yatırımlar devam ediyor. Bu da araç trafiğinde yoğunluk oluşturmakta. Yapılacak yol Havza OSB'nin cazibesini arttıracaktır." dedi.

Havza'dan kısa kısa
Havza'dan kısa kısa

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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