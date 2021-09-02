Havza'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
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Havza'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Havza'da okul güvenliği toplantısı yapıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Havza'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Havza'da yeni eğitim öğretim yılı öncesi okul güvenliği toplantısı yapıldı.

Havza Kaymakam Vekili ve Kavak Kaymakamı Ömer Saygılı başkanlığında Havza Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki okullarda güvenli ortamın sağlanmasına yönelik önleyici ve koruyucu tedbirlerin artırılması konuları ele alındı.

Okul çevresindeki güvenlik kameraları, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele, taşımalı eğitim, öğrencilerin güvenliği, okul çevrelerinde yapılacak trafik denetimleri, okul polisi, okul önü işaret levha ve hız kesicilerinin yenilenmesi ve kontrolü ile salgın tedbirleri gibi konuların görüşüldüğü toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, alınacak tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü ile diğer ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

Kaymakam Saygılı, "Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz için pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın gerek okul çevrelerinde ve gerekse okul dışı ortamlarda güvende olmaları için çalışıyoruz." diye konuştu.

Havza'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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