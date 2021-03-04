Havza'da okul binalarında deprem güçlendirme çalışmaları devam ediyor

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, ilçe merkezindeki bazı okul binalarında bir süre önce başlayan deprem güçlendirme çalışmalarının sonuna gelindiğini belirtti.

Sağlam, Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karşıyaka İlkokulunun iki binasında devam eden deprem güçlendirme çalışmalarını yerinde inceledi.

Havza'da 3 okula ait 4 binada deprem güçlendirmesi için çalışma başlatıldığını söyleyen Sağlam, "Havzanın deprem bölgesinde olması ve her zaman bu olaylara hazırlıklı olmamız gerektiği bilinciyle okullarımızı depreme karşı dayanıklı hale getirmek istiyoruz. Güçlendirme çalışmaları kapsamında Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Karşıyaka İlkokulunun iki binasında deprem güçlendirme çalışmalarımızın sonuna gelindi. Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde ise proje değişikliği nedeni ile bir süre daha devam edecek." dedi.

Binalarda deprem güçlendirme çalışmalarının yanı sıra okullarda engelli öğrencilerin ulaşımı kolaylaştıracak rampa ve asansör ilaveleri yapıldığını vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışmalarda 3 okul binamıza engelli girişleri ve yangın merdivenleri ile bir binamıza engelli asansörü ilave edildi. Yapılan bu ilaveler ile okullarımız daha güvenli bir gelecek. Aynı zamanda engelli öğrencilerimizin eğitim hayatlarına önemli bir kolaylık sağlanmış olacak. Havza'da hem eğitimin hem de eğitim binalarının kalitesini artırmak için çalışmalarımız devam etmekte."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu