Havza'da Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi

HAVZA, SAMSUN (AA) - Havza ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen Havza Kaymakamlığı Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası sona erdi.

Havza Spor Salonu'nda Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen turnuvanın finalinde İmam Hatip Lisesi'ni 3-1 yenen Havza Köy Okulları Birliği birinciliği elde etti.

Turnuvada Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu üçüncü, Çakıralan Ortaokulu da dördüncü oldu.

Düzenlenen kupa töreniyle Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Futbol Turnuvası'nda dereceye giren takımlar ile turnuvalara destek verenlere kupa ve plaketleri verildi.

Kaymakam Cengiz Nayman, turnuva ile birlikteliğin amaçlandığını belirterek, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlendiğimiz futbol turnuvamızın kupalarını ilçemizi yasa boğan şehit cenazemiz nedeniyle yapamamıştık. Bu vesileyle turnuvada dereceye giren takımlarımızın da kupalarını vermiş olacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, "Burada amacımız sportif başarıdan daha çok birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek gençlerimize güzel birer örnek olmaktı. İnşallah bunu en güzel şekilde başardık." ifadesini kullandı.

Final maçını Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Havza Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Çavdar ile sporseverler izledi.