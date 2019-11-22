Havza'da öğretmenler fidan dikti

22.11.2019 17:04 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:04

Havza'da 24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında öğretmenler fidan dikti.

Öğretmenler, Boyalıca Mahallesinde 500 karaçam fidanını toprak ile buluşturdu.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, burada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında hatıra ormanı oluşturmak için fidan diktiklerini söyledi.

Öğretmenlerin gelecek nesillere anlamlı bir hediye bıraktığını ifade eden Sağlam, "Yarınların büyükleri olan genç fidanları yani çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimiz, gençlerimize fidan dikerek güzel bir hediye daha bırakıyor." dedi.

Kaynak: AA